Stanziati 212 milioni per i beni culturali in Campania

Grandi investimenti da parte del Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, per i beni culturali in Campania. Su iniziativa del ministro Gennaro Sangiuliano il Ministero della Cultura ha avviato un piano di investimenti per un totale di 212 milioni di euro, a cui si aggiungono le risorse già stanziate dal Ministero in questi mesi pari a circa 800 milioni di euro, già destinati a vari ambiti cuturali.

“Gli interventi varati dal Cipess, tutti di elevata importanza culturale, sono il riconoscimento dei grandi valori storici e archeologici espressi dalla Campania, un autentico scrigno di tesori. Con questi nuovi stanziamenti alcuni grandi progetti, dall’ex Albergo dei Poveri, a Capodimonte, alla Chiesa di Donnaregina Vecchia, a Pompei, Paestum, Carditello e Longola, tanto per citarne alcuni, avranno risorse capaci di concludere felicemente i lavori. La Campania con questo intervento potrà vantare un considerevole aumento della sua offerta culturale – conclude il ministro – riportando a splendore vecchi e nuovi siti”.