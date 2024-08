Brucia il Vallo di Diano, a Sala Consilina fuoco su tre fronti. Sarebbe stato individuato il piromane di Atena

Non c’è tregua nel Vallo di Diano sul fronte degli incendi: Vigili del Fuoco, la Squadra Antincendio Boschivo, i volontari di protezione civile, ma anche agenti municipali, amministratori ed anche alcuni dipendenti comunali, non si sono fermati per ore per monitorare la situazione in più zone del comprensorio. Continua a bruciare purtroppo la montagna a Sala Consilina. L’incendio sviluppatosi, nel pomeriggio di ieri, in località “San Raffaele” si è esteso su più fronti e stamattina purtroppo fiamme e fumo ancora stanno distruggendo una delle parti verdi della cittadina più belle. Sul posto nel pomeriggio di ieri, per primi sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale, con un tecnico comunale.

Hanno tentato di spegnere o perlomeno contenere il rogo, ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto la Squadra Antincendio Boschivo della Comunità Montana Vallo di Diano mentre è stato richiesto anche l’intervento aereo per spegnere le fiamme. Nel frattempo un’altra comunità è stata con il fiato sospeso per il vasto rogo, che si era esteso in località Finocchiara e Serrone ad Atena Lucana. Qui i Vigili del Fuoco di Sala Consilina hanno cercato di arginare il propagarsi delle fiamme che si sono estese velocemente complici il vento e le alte temperature ed anche in questo caso si è reso necessario l’intervento aereo per spegnere le fiamme. La situazione sembra ora sotto controllo e sembra anche che sia stata individuata la persone che ha appiccato l’incendio. Per quanto riguarda la zona di Costa Cucchiara a Polla, distrutta da un vasto incendio divampato nei giorni scorsi, alle spalle dello splendido convento di Sant’Antonio, le fotografie diffuse dalla Comunità Montana Vallo di Diano mostrano i segni di devastazione del fuoco. Tutti i soccorsi non si sono risparmiati: considerando le temperature torride, la pericolosità delle fiamme alimentate anche dal vento e nemmeno dinanzi al buio hanno abbandonato il fronte degli incendi, cercando di contenere le fiamme e rassicurazione la popolazione.