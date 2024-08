Nuovi casi Covid: ritornano i dispositivi di sicurezza nelle strutture sanitarie del Dea di Battipaglia, Eboli e Roccadaspide

Forte aumento di casi Covid nelle strutture sanitarie del Dea di Battipaglia, Eboli e Roccadaspide pertanto disposti l’adozione di nuove misure di prevenzione. Disposto l’obbligo della protezione delle vie aeree con mascherina per il personale sanitario e gli utenti, visitatori delle strutture sanitarie e ospedaliere. In vigore anche l’esecuzione dei tamponi per i pazienti da ricoverare presso gli ospedali di Eboli, Battipaglia e Roccadaspide. Naturalmente è stato richiesto al personale sanitario di adottare in modo molto scrupoloso le misure igienico sanitarie preventive in particolar modo l’igienizzazione delle mani e il rispetto della distanza di sicurezza tra il personale sanitario e gli utenti. Le nuove prescrizioni sono state decise da Nicoletta Voza, direttore del Dea di primo livello che comprende gli ospedali di Battipaglia, Eboli e Roccadaspide.

Nei giorni scorsi due casi Covid si sono registrati presso l’ospedale Santa Maria Della Speranza di Battipaglia ma la decisone di adottare nuovamente le misure di sicurezza è stata scaturita dall’aumento esponenziale dei casi Covid in tutta la provincia si Salerno. Nella settimana dal 18 al 24 luglio in Campania, stando alle statistiche del Ministero della Salute, si sono registrati 2.492 casi e un decesso per Covid e il tasso di positività è al 16,2 %. Si tratta di un aumento estivo di casi sia in Campania ma anche sulla provincia di Salerno. Ricordiamo, inoltre, che la Campania, per casi di Covid, è stata la seconda in tutta Italia dopo la Lombardia.