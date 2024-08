Incendio di Sala Consilina: la lunga notte di paura. Le fiamme lambiscono le abitazioni

Questa mattina Sala Consilina si è svegliata con un panorama di devastazione sulle belle montagne che la sovrastano. Continua purtroppo l’incendio in località San Raffaele. A sostegno delle squadre di terra, un elicottero. E nel pomeriggio di ieri è arrivato anche un canadair. Questa notte alle 3 circa si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco nella zona per evitare che le fiamme potessero raggiungere una zona abitata in località San Raffaele. Presenti sul posto anche il sindaco Mimmo Cartolano ed altri amministratori. Le operazioni di messa in sicurezza sono terminate alle ore 6 di questa mattina.

“Grazie di cuore a nome di tutta la cittadinanza – ha dichiarato il sindaco Cartolano – a chi sta lavorando per domare l’incendio, ai tanti volontari, alla SOPI coordinata dall’ing. Nunzio Esposito, ai Vigili del Fuoco, alle squadre antincendio della Comunità Montana, alla Forestale ed alla Protezione Civile Regionale”.

Intanto dalle 7 di stamane sono di nuovo operative le squadre del servizio antincendio boschivo della Comunità Montana Vallo di Diano. È stato istituito un D.O.S., direttore operativo allo spegnimento, che ha già fatto richiesta di 1 elicottero e 2 canadair, attualmente già operativi.

Il D.O.S. oggi è Domenico Sansone.



Una situazione che preoccupa cittadini ed amministratori. Il rogo che inizialmente era localizzato solo in un punto della montagna si è esteso su più fronti. Sono andati distrutti ettari di vegetazione e purtroppo, quella di oggi, si prospetta un’altra giornata di duro lavoro per gli operatori impegnati nello spegnimento dell’enorme incendio che sovrasta la cittadina di Sala Consilina.