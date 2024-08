Ancora sversamenti nei canali del Vallo di Diano. Una scia bianca nel torrente Campigliole a Sassano

Ancora una volta gli affluenti del fiume Tanagro (e il Tanagro stesso) al centro di sversamenti. Almeno questo è il sospetto per quanto avvenuto a Sassano dove in un canale l’acqua è diventata bianca per lunghi tratti.

Potrebbe essere uno possibile sversamento ed è stato segnalato nel Torrente Campigliole a Silla di Sassano. Il colore bianco potrebbe far pensare a latte o suoi derivati. Le immagini sono del cittadino e rappresentanti della protezione civile Salvatore Gasparro. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale di Sassano, ed è stata fatta segnalazione ai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

Per quanto riguarda il Tanagro e uno degli ultimi sversamenti si attendono ancora gli esiti degli esami sui pesci morti a Polla da parte dell’istituto zooprofilattico di Portici e di Arpac.