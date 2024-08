A Torre Orsaia torna l’evento benefico “Tutti uniti con il cuore”

“Tutti uniti con il cuore”. E’ questo il titolo della manifestazione organizzata dal Centro di Formazione BLS-D “Carmine Speranza” o.d.v. di Torre Orsaia. Si tratta della 14esima edizione della manifestazione finalizzata alla raccolta fondi per l’acquisto e la donazione di un Monitor Multiparametrico e uno stampante laser per il reparto SPDC dell’ospedale di Vallo della Lucania ed un aspiratore fumi per il Sir di Castel Ruggero.

Oltre ad un momento di confronto in programma in programma alle 20.30 seguirà uno spettacolo musicale e la “Gran Sagra di prodotti tipici locali”