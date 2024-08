Sono circa 70 gli ettari di terreno andati in fuoco a Sala Consilina

Da ben quattro giorni a Sala Consilina si sta lavorando per spegnere il vasto incendio divampato in località San Raffaele. Dalle prime ore di questa mattina – come riporta l’ANSA- un canadair, un elicottero e diverse squadre antincendio della Comunità Montana Vallo di Diano, insieme a numerosi volontari, sono al lavoro per spegnere gli ultimi focolai. Tra i mezzi utilizzati per le operazioni di spegnimento c’è anche l’elicottero ERIKSSON S-64, il velivolo antincendio con la maggior capacità di carico (9.600 litri) al mondo.

Sulle cause del rogo, che nelle giornate di sabato e domenica ha messo più volte in pericolo il centro abitato, stanno indagando i carabinieri della locale stazione. Al momento sono andati distrutti circa 70 ettari di bosco.