Comunità montana Vallo di Diano a Esposito, Piano sociale a Di Candia. Rottura con Sala Consilina. “Ritorna” Imparato

Si sta avvicinando l’ora delle scelte definitive per gli enti consortili del Vallo di Diano. Lo scacchiere del comprensorio, dopo le elezioni di due mesi fa, è stato al centro di liti politiche, di accordo e disaccordi, di divisioni, trattative, delusioni e scelte. Tutto sotto l’ombrello del Pd.

La scelta per la Comunità Montana è caduta su Vittorio Esposito, sindaco di Sanza. La soluzione all’intrigato quadro la ha data, da quanto emerso, dal primo cittadino di San Pietro al Tanagro, Enrico Zambrotti, che ha chiesto l’allargamento della giunta a quattro assessori cambiando lo statuto per l’arrivo del 15esimo Comune, quello di Pertosa. E così in giunta andranno Michela Cimino, guida di Padula, e Attilio Romano, di Casalbuono. Si aggiungeranno ai confermati Antonio Pagliarulo e Gaetano Spano.

La scelta di Vittorio Esposito alla guida della Comunità montana svuoterà la guida del Piano sociale di zona. La scelta è andata su Michele di Candia, sindaco di Teggiano a discapito di Mimmo Cartolano, primo cittadino di Sala Consilina. A quest’ultimo è stata offerta la poltrona del sub ambito dei rifiuti – che ora è a Sanza – ma Sala Consilina – da quanto emerge – declinerà il tutto e si metterà all’opposizione. Occorrerà comprendere cosa faranno gli altri comuni che sono rimasti a secco come quelli di Atena Lucana, Buonabitacolo e Sant’Arsenio.

Altre nomine riguardano il consorzio di Bonifica con l’ingresso dell’ex sindaco di Padula, Paolo Imparato e di Domenico Barba, amministratore di Pertosa.