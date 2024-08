Sicurezza a Roscigno: finanziato il sistema di videosorveglianza

Roscigno è tra i pochi comuni della provincia di Salerno ad aver ottenuto il finanziamento dal Ministero dell’Interno per la realizzazione, nel territorio comunale, di sistemi di videosorveglianza nell’ambito dei “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana”.

Il Viminale ha da poco approvato la graduatoria definitiva delle richieste di finanziamento presentate dai Comuni includendo anche Roscigno tra i beneficiari dei fondi. L’uso di questa tecnologia è oggi un elemento cardine per prevenire e contrastare, nelle aree urbane come nelle realtà di più piccole dimensioni, fenomeni di criminalità diffusa. Offre, inoltre, un prezioso supporto nella gestione delle situazioni di rischio e nelle attività di indagine, per assicurare alla giustizia gli autori dei reati. La videosorveglianza rappresenta uno strumento di grande importanza per l’innalzamento degli standard di sicurezza.



il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, ha dichiarato “L’amministrazione dimostra nei fatti di avere a cuore la sicurezza del proprio territorio”.