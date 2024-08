C’è anche un pezzo di Campania nella medaglia d’oro dell’Italia femminile del volley

Monica De Gennaro, detta Moki, è salita insieme al resto del magico team femminile del volley italiano sul gradino più alto del podio olimpico. Il libero di Piano di Sorrento, 37 anni e 1,75 m di altezza, ha coronato probabilmente la sua ultima partecipazione olimpica nel più straordinario dei modi, vincendo l’oro. Anzi, vincendo il primo oro olimpico nella storia della nazionale femminile di pallavolo.

Dopo la delusione del mondiale 2022 sfumato in finale, De Gennaro si è riscattata sul finire della sua carriera in nazione, iniziata quando aveva solo 19 anni. Questo suona come il più bel lieto fine della sua avventura olimpica con l’Italia del volley. Per arrivare in finale Monica e compagne hanno dovuto superare la Turchia del ct. Daniele Santarelli, suo marito e suo allenatore a Conegliano, in un match dalla fortissima tensione emotiva.

L’incontro di oggi, disputato contro gli Stati Uniti alla Paris South Arena, è terminato con un netto 3-0. Tre set vinti, anzi dominati, con punteggio di 25-18, 25-20 e 25-17 dalla squadra allenata da Julio Velasco.

“Grandissima gioia ed orgoglio per l’Italia della pallavolo e per lo sport italiano. Con la medaglia d’oro di Parigi 2024, le ragazze del volley sono entrate nella storia. Un successo frutto di un grande spirito di squadra e di straordinarie individualità al servizio del collettivo e della vittoria. – ha commentato il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca- Bravissime, grazie. Siete l’Italia bella, unita, forte, solidale, inclusiva che dobbiamo tutti difendere. Un abbraccio fortissimo alla nostra corregionale Moki De Gennaro che ha onorato la nostra Campania con la sua classe”.

Per De Gennaro, al termine del match, un particolare festeggiamento da parte delle sue compagne di squadra che l’hanno portata letteralmente in trionfo.