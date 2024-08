Si sente male nell’area di servizio di Sala Consilina, ragazza salvata dai vigili del fuoco di passaggio

Vigili del fuoco sempre in azione nel Vallo di Diano, anche quando fanno trasferimenti da un incendio a un altro. Nella giornata di ieri la squadra del Distaccamento di Sala Consilina guidata dal caposquadra Bruno Mangieri dovevano trasferirsi dall’A2 del Mediterraneo – dove avevano spento un rogo di pannelli laterali – a Padula per un altro incendio di sterpaglia. I vigili del fuoco per accelerare le operazioni di trasferimenti hanno scelto l’uscita dall’area di servizio di Sala Consilina ovest. Tuttavia il passaggio riservato alle forze dell’ordine era bloccato da un’auto parcheggiata in divieto di sosta e i vigili del fuoco anche con il supporto della polizia stradale hanno cercato di individuare il proprietario del veicolo.

Proprio nel momento in cui Mangieri e i suoi uomini sono scesi dai mezzi per cercarlo hanno notato una ragazza di circa 16 anni, una turista di origine tedesche, accasciarsi a terra all’ingresso dell’area di servizio. A questo punto sono entrati in azione in collaborazione con la polizia stradale di Sala Consilina. Il caposquadra e i suoi uomini hanno posto in essere le azioni per far riprendere la giovane che aveva accusato il malore probabilmente per il caldo, facendola riprendere. La ragazza – per la quale non c’è stato bisogno di ambulanza – ha abbracciato come ringraziamenti i vigili del fuoco, i quali subito dopo sono partiti per spegnere le fiamme a Padula.