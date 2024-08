Teggiano. “Alla Tavola della Principessa Costanza”: sold out il primo giorno della manifestazione

“Alla Tavola della Principessa Costanza” è già uno straordinario successo: domenica 11 agosto la prima delle tre giornate della festa medievale organizzata dalla Pro Loco Teggiano ha registrato una partecipazione eccezionale. In tantissimi, provenienti da ogni parte d’Italia, hanno presogioiosamente d’assalto lo splendido centro storico di Teggiano,per partecipare ai festeggiamenti per le nozze tra la PrincipessaCostanza e il Principe Antonello Sanseverino. Un debutto davvero “da favola” per la 29^ edizione della kermesse organizzata dalla Pro Loco Teggiano che ogni anno attira nellaCittà d’Arte del Vallo di Diano decine di migliaia di visitatori.Se è vero che “il buon giorno si vede dal mattino”, quello degli spettatori sarà uno dei tanti record infranti quest’anno.

Quello che stupisce della kermesse regina dell’estate è la capacità superare puntualmente sé stessa: ed infatti uno dei segreti della sua longevità è quello di cambiare sempre, proponendo un mix straordinario di consolidata tradizione e di intelligente innovazione. E così partecipare “Alla Tavola della Principessa Costanza” l’11, 12 e 13 agosto diventa un appuntamento imperdibile per chi c’è già stato, ma anche capace di attrarre sempre nuovi visitatori con il suo fascino e la sua offerta turistica variegata. Nel 1480 Antonello Sanseverino, Principe di Salerno e Signore di Diano, sposò Costanza, figlia di Federico da Montefeltro, il grande Duca di Urbino. Dopo le nozze, i Principi si recarono in visita a Diano (l’odierna Teggiano), dove per l’occasione l’intero feudo organizzò grandiosi festeggiamenti in loro onore: da qui lo spunto per “Alla Tavola della Principessa Costanza”.

La spettacolare macchina del tempo è entrata ormai nel DNA della comunità di Teggiano, unita nell’impegno di riportare indietro di oltre 500 anni le lancette degli orologi. Percorrendo le antiche stradine si resta rapiti ed ammirati dalle fedeli ricostruzioni di ambientazioni -tra le quali addirittura un accampamento medievale- e vecchi mestieri, che fanno da contorno al centro storico cittadino, uno scrigno d’arte che per tre giorni offre tutti i suoi preziosi gioielli. Una atmosfera davvero unica quella che si respira tra Chiese, Antichi Palazzi, Musei e Opere d’Arte.

Tra i record registrati domenica, il Corteo Storico che ha superato quota 600 figuranti: applausi a scena aperta per Greta De Paola e Vincenzo La Maida, riconfermati “a furor di popolo” nei ruoli della Principessa Costanza e Antonello Sanseverino, e per la spettacolare successione di Nobili e Popolani, Sbandieratori e Trombonieri, Pistonieri, Menestrelli, Saltimbanchi, Giocolieri e Musici, con la partecipazione delle “Tamburine dello Stato di Diano”.

L’apertura del Banco di Cambio, con gli antichi Coronati, Ducati, Tarì e Tornesi, ha dato il via al consueto “assalto” alle Taverne, dove le gustosissime pietanze medievali sono andate letteralmente “a ruba”. Quest’anno, poi, c’è anche una Taverna in più: “La taverna de lo Campo”, dove la pietanza disponibile è la porchetta. Tra le conferme di questa 29^ edizione c’è ovviamente la “Taverna de lo Viandante Celiaco”, completamente gluten-free, che ripropone alcuni dei piatti della tradizione in un menù delizioso e senza glutine, per tutti i celiaci. Tutti ingredienti “prelibati”, che differenziano “Alla Tavola della Principessa Costanza” da ogni altra manifestazione estiva.

Ognuna delle tre serate si conclude con un altro appuntamento attesissimo: l’Assalto al Castello, uno “spettacolo nello spettacolo” che tutti vogliono vedere, e che all’una di notte circa, vede tanti protagonisti e figuranti muoversi fuori e dentro le mura del Castello Macchiaroli, mettendo in scena emozionanti avvenimenti ispirati alla Congiura dei Baroni e alla storia dei Sanseverino. La grandiosa scenografia, corredata con luci e fuochi d’artificio, rappresenta uno dei momenti più apprezzati della manifestazione

Tante anche le iscrizioni già registrate al Concorso “IncontrArti a Teggiano-Alla Tavola della Principessa Costanza”, organizzato dalla Pro Loco Teggiano con il contributo della Fondazione Banco di Napoli, e che stimola chi vive in prima persona l’incanto della festa medievale teggianese a raccontarne l’emozione attraverso una foto, un video o un saggio giornalistico. Le iscrizioni e la partecipazione al concorso -che mette in palio 500 euro per i vincitori– sono ancora possibili il 12 e il 13 agosto, nelle modalità previste dal regolamento.

“Non ci aspettavamo nemmeno noi – ha commentato il presidente della Pro Loco Teggiano Biagio Matera– una tale entusiastica partecipazione già dalla prima giornata, che è sempre quella più delicata anche a livello organizzativo. Fortunatamente ogni tassello è andato perfettamente al suo posto, merito anche della grande sinergia che c’è tra noi organizzatori e l’amministrazione comunale di Teggiano, guidata dal sindaco Michele Di Candia. Ovviamente, visto il gradimento riscontrato già in questa bellissima domenica di esordio, l’invito a tutti è di venire “Alla Tavola della Principessa Costanza” anche lunedì 12 e martedì 13 agosto”.

Grande anche la soddisfazione del sindaco di Teggiano Michele Di Candia: “Vedere migliaia di persone che affollano il nostro centro storico -ha detto il primo cittadino- è sempre una emozione fortissima. Ringraziamo chi è venuto per la prima volta, e anche tutti coloro i quali tornano ogni anno, consapevoli che questa non è una manifestazione come tutte le altre. Ho incontrato tantissimi visitatori provenienti da ogni parte d’Italia, e tutti mi dicono che la nostra festa medievale la più affascinante di tutte: significa che insieme con la Pro Loco riusciamo non solo a fare accoglienza, ma anche a muovere l’economia territoriale”.

Il regolamento del Concorso “IncontrArti a Teggiano – Alla tavola della Principessa Costanza” è disponibile sul sito web “Alla Tavola della Principessa Costanza”, all’indirizzo:

https://www.principessacostanza.com/concorso-multimediale-incontrarti-a-teggiano/ .

Le iscrizioni al Concorso possono essere effettuate -nelle modalità previste dal regolamento- direttamente allo stesso indirizzo web, oppure presso l’Info Point della Pro Loco Teggiano, in via San Cono n° 1, nei modi e nei tempi previsti dal regolamento.