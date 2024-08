Polla, rissa tra giovani si sentono anche colpi di una scacciacani. Furto in un bar, individuato l’autore

I carabinieri della stazione di Polla stanno indagando su una rissa avvenuta qualche sera fa tra giovani, non residenti a Polla, intorno alle 5 del mattino. Da quanto emerso i ragazzi si sono picchiati con violenza – lasciando tracce di sangue a terra – e il tutto è avvenuto nei pressi della rotonda di ingresso al paese. Non solo. Per far terminare la rissa e anche gli schiamazzi qualcuno ha esploso dei colpi da una scacciacani. Sul caso indaga anche la polizia locale.

Sempre a Polla i carabinieri nella serata di ieri hanno individuato una persona che avrebbe rubato dei soldi dalla cassa di un bar del posto.