Ancora azioni di bonifica a Sala Consilina. Elicottero al lavoro a Polla

Ancora incendi nel Vallo di Diano. Oltre a Sala Consilina che ancora non viene dato spento per via della combustione del materiale secco a terra all’interno del perimetro bruciato altri 2 incendi si sono aggiunti alla lista nella giornata di oggi.

Ancora una volta Polla vittima di roghi. Gli incendi si sono registrati in località Fabbricata e Masticella. In quest’ultima zona per lo spegnimento è stato richiesto oltre che l’intervento a terra anche quello del mezzo aereo coordinato da uno dei 2 Dos operativi della Comunità Montana Vallo di Diano, il quale dopo la segnalazione del sindaco Massimo Loviso pervenuta nella Sala Radio dell’ente montano sensibilmente preoccupato si è reso necessario attivare il supporto di altri uomini in supporto alle 4 Squadre Antincendio Boschivo che da 13 giorni stanno bonificando la montagna martoriata di Sala Consilina.