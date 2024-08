Due arresti a Scafati per spaccio di stupefacenti

Lo scorso 12 agosto i Carabinieri della Tenenza di Scafati hanno arrestato, nello stesso comune campano, un 33enne e un 68enne del posto in flagranza di reato. L’accusa è quella di “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”.

Nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto dello spaccio, gli agenti dell’Arma hanno effettuato una perquisizione domiciliare. Nell’abitazione sarebbero stati rinvenuti 26,68 g di cocaina, 4 g di marijuana suddivisi in due dosi, 2 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle sostanze nonché 2250 euro in contanti, probabilmente provento dell’attività criminale.