Tragico incidente stradale a Contursi, muore motociclista di Colliano. Aveva 34 anni

Ancora sangue sulle strade della pronvicia di Salerno. Mario Gizzi, 34 anni, di Colliano, è la vittima di un incidente stradale avvenuto ieri sera, a Contursi Terme, lungo la Statale che collega Campagna ai comuni dell’Alto Sele. Il biker ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere. A quanto pare, l’improvvisa sterzata sarebbe stata provocata dal passaggio di un cane sulla corsia di marcia del centauro. Nel tentare di evitare l’impatto, Gizzi, che lavorava in una fabbrica di scarpe, è caduto rovinosamente a terra, concludendo la sua corsa contro le barriere di protezione.

Non è morto sul colpo, il motociclista. I primi automobilisti di passaggio hanno lanciato l’allarme. In zona si è precipitata un’ambulanza del 118. I medici hanno praticato diverse manovre rianimatorie. Gizzi respirava ancora. Con grande difficoltà. Era vivo. Il cuore batteva a fatica. Ma non c’è stato nulla da fare.