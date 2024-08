Una tavolata di 700 persone ad Atena Lucana nel nome della comunità

Mezzo paese a cena, in strada, in una tavolata unica. E’ la cena della comunità voluta dai alcuni residenti ad Atena Lucana e organizzata dall’associazione “La domenica delle bambine e dei bambini”. E così a tavola – e in strada – sono scesi in oltre 700 commensali. L’associazione da tempo organizza eventi per la comunità e per “fare” comunità. Pranzi o cene condivise, eventi per i bambini, incontri e quanto altro possa creare legami sodali.

Per l’occasione gli organizzatori hanno deciso un menù con due laboratori/ristoranti. Sono stati chiesti gli ingredienti alla comunità. Poi, coordinati da chef Cono Femminella e Antonio Giordano, le 3 brigate è stato cucinato il tutto. Sei postazioni di servizio da 125 persone circa con i bambini a servire. Dalla comunità sono arrivati tantissimi dolci con i quali è stata conclusa la serata.