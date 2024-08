La Banca Monte Pruno sostiene il Villammare Festival: un Premio Speciale per valorizzare il territorio del Cilento, Alburni e Vallo di Diano

La Banca Monte Pruno conferma il suo impegno a favore del territorio e della promozione culturale, sostenendo con orgoglio la XXIII edizione del Villammare Festival Film&Friends, in programma dal 22 al 29 agosto. Questo importante evento cinematografico, che da anni rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di cinema e cultura, vedrà la partecipazione di numerosi ospiti illustri e offrirà al pubblico una serie di proiezioni e incontri imperdibili.

Il Festival, organizzato da Alessandro Cocorullo con il coordinamento artistico di Andrea Axel Nobile, si aprirà ufficialmente domenica 25 agosto con il taglio del nastro affidato all’attrice e madrina della kermesse Debora Caprioglio, nella suggestiva cornice di Piazza SS. di Portosalvo. Durante la serata inaugurale, sarà proiettato il film Neve, presentato dall’attore Simone Montedoro, noto al grande pubblico per il suo ruolo nella serie televisiva Don Matteo.

Nel corso delle cinque serate, il Festival ospiterà personalità di spicco come Denny Mendez, Sergio Muniz, Lina Sastri e tanti altri, offrendo agli spettatori un’esperienza ricca di emozioni e di qualità. Particolare attenzione sarà riservata anche alla musica del cinema, con lo spettacolo Morricone Stories del musicista Stefano Di Battista, che proporrà una rivisitazione jazz delle più celebri colonne sonore del Maestro Ennio Morricone.

La Banca Monte Pruno premierà un cortometraggio girato nel territorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, sottolineando l’importanza di valorizzare le bellezze locali e promuovere il cineturismo. Questo premio speciale, istituito per l’occasione, rappresenta un segno tangibile dell’impegno della nostra Banca nel supportare iniziative che favoriscono lo sviluppo culturale e turistico del nostro territorio.

Vi aspettiamo numerosi alla serata di premiazione del 29 agosto, che vedrà l’assegnazione dei premi ai vincitori e la partecipazione di ospiti d’eccezione come Isa Danieli e Francesco Montanari.



Ancora una volta, la Banca Monte Pruno è lieta di essere al fianco di un evento che contribuisce a rendere unico il nostro territorio, esaltandone le tradizioni e il legame profondo con il cinema e l’arte.

Il Direttore Generale della Bcc Monte Pruno, Michele Albanese, intervenendo sull’evento, ha dichiarato:

“Siamo estremamente orgogliosi di sostenere, anche quest’anno, il Villammare Festival Film&Friends, un evento che incarna i valori della cultura e della valorizzazione del nostro territorio. Il premio speciale messo in palio dalla Bcc Monte Pruno è un riconoscimento che mira a promuovere le bellezze autentiche e spesso poco conosciute del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni. Con questo premio, vogliamo non solo incentivare la creatività dei talenti locali, ma anche contribuire a far conoscere le meraviglie del nostro territorio attraverso il potente mezzo del cinema.

Ringraziamo il Villammare Festival, ed in modo particolare il suo patron Alessandro Cocorullo, per la straordinaria opportunità di collaborare a un progetto che rafforza il legame tra cultura, cinema e territorio, contribuendo in modo significativo allo sviluppo del cineturismo nella nostra regione.”