Tornano i parcheggi a pagamento a Sala Consilina. Saranno attivi dal 2 settembre

Il Comune di Sala Consilina informa la cittadinanza che a partire da lunedì 2 settembre 2024 sarà attivo il servizio di parcheggio a pagamento senza custodia. Il servizio sarà gestito tramite dispositivi elettronici di controllo (parcometri) nelle aree di sosta individuate dalle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 38 del 21.03.1990, n. 23 del 16.04.1997, n. 68 del 19.12.2000, della Giunta Comunale n. 201 del 15.12.2004 e n. 113 del 07.06.2011.

Il servizio sarà attivo nei giorni feriali, incluso il sabato, con i seguenti orari:

Ora solare: 09:00 – 13:00 e 16:00 – 20:00

Ora legale: 09:00 – 13:00 e 16:00 – 21:00

La tariffa oraria, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 22/12/2023, è di €0,50 per ogni ora (o frazione) di sosta. Il pagamento potrà essere effettuato tramite monete, carte di pagamento bancario (POS) o direttamente dallo smartphone utilizzando l’App Easy Park. La ricevuta di pagamento dovrà essere esposta in modo ben visibile sul cruscotto del veicolo.

“L’attivazione del servizio di parcheggio a pagamento e l’introduzione degli abbonamenti – spiega il vicesindaco con delega alla Viabilità e Polizia Locale, Bartolo Lettieri – rappresentano un passo fondamentale per una gestione più efficiente della viabilità cittadina. Ci impegniamo a garantire che questo sistema contribuisca a migliorare la circolazione e l’accessibilità dei sevizi, rispondendo alle esigenze della nostra comunità. Per il servizio di controllo sulle auto parcheggiate la ditta che gestirà il servizio ha assunto due ausiliari del traffico”

A partire da lunedì 9 settembre 2024, saranno attivati gli abbonamenti per il parcheggio nelle strisce blu. Gli abbonamenti, validi per sei mesi, possono essere richiesti al Comando Polizia Locale di Sala Consilina. Le domande dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune o inviate via PEC entro lunedì 2 settembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente protocollo.salaconsilina@asmepec.it a partire dal giorno mercoledì 21/08/2024 e fino alle ore 12.00 del giorno lunedì 02/09/2024.

La modulistica per la presentazione dell’istanza è disponibile presso il Comando di Polizia Locale oppure può essere scaricata dal sito web istituzionale del Comune di Sala Consilina all’indirizzo seguente:

https://comune.salaconsilina.sa.it/novita/servizio-di-parcheggio-a-pagamento/

I costi per il rilascio del contrassegno per la sosta su strisce blu agli abbonati, così come disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 06/04/2023, sono i seguenti:

· euro 90,00 per abbonamento semestrale al servizio parcheggi a pagamento – residenti

· euro 140,00 per abbonamento semestrale al servizio parcheggi a pagamento – domiciliati

Le modalità di pagamento degli abbonamenti:

· con il bancomat direttamente in ufficio al momento del ritiro:

· bonifico sul conto bancario all’affidatario del servizio di gestione delle aree di sosta TC. ITALIA SERVIZI SRL IBAN IT65 C 08987 40020 000000000124 indicando nella causale: nome richiedente – targa veicolo – Abbonamento Strisce Blu Comune Sala Consilina.