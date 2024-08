“Una piazza per noi”. Due giorni per vivere un luogo (quasi) dimenticato di Polla

Recuperare una piazza e tenerla viva. Il 24 e 25 agosto a Polla due giorni di attività ed eventi per la Piazza dei Caduti sul lavoro. Tra gli ospiti Enzo D’Arco e Giovanni Di Donato. Recuperare una piazza e tenerla viva grazie all’impegno di cittadini e associazioni e con il coinvolgimento del Comune di Polla. Tutto questo nonostante la piazza dedicata ai Caduti sul lavoro si trovi in un posto periferico del centro storico. È l’intento dell’iniziativa “Una piazza per noi” promossa dall’Associazione Voltapagina grazie al sostegno di CSV Sodalis di Salerno, ma sostenuta da altre associazioni e cittadini di Polla, come I Ragazzi del Ponte, gli abitanti di via Parco e via Vallina, l’Istituto “Santa Teresa del Bambin Gesu” e altri cittadini volontari. L’iniziativa vede la collaborazione dell’amministrazione comunale di Polla e delle sue maestranze.



In un paese delle aree interne come Polla (e tanti altri), molti luoghi del centro storico sono lasciati a se stessi per diverse motivazioni, molti luoghi necessitano di essere vissuti e curati da Istituzioni e cittadini. L’iniziativa intende riattivare un luogo del centro storico di Polla, la Piazza Auditorium “Caduti sul lavoro” attraverso una serie di attività, ma anche facendo dialogare i possibili protagonisti per tenerne cura nel tempo, proponendo a ogni associazione di Polla di organizzare almeno un evento all’anno in quella piazza.

L’iniziativa “Una piazza per noi” si svolgerà i prossimi 24 e 25 agosto.