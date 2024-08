“Alla Tavola della Principessa Costanza”. Il bilancio del presidente Matera: “Superate tutte le aspettative”

A poco più di una settimana dal termine della manifestazione medievale “Alla Tavola della Principessa Costanza” giunge, come di consueto, il bilancio del presidente della Pro Loco Teggiano, Biagio Matera. La 29ª edizione della kermesse ha accolto, nei giorni dall’ 11 al 13 agosto, decine di migliaia di visitatori che hanno affollato le piazze e i vicoli del borgo valdianese.

“Abbiamo vissuto un’esperienza straordinaria –sottolinea Matera- che ci ha lasciati ovviamente stanchi ma anche immensamente soddisfatti. La quantità e la qualità del pubblico presente a Teggiano dimostrano che la nostra manifestazione è diventato un appuntamento di rilevanza nazionale e oltre. Dall’affluenza dei primi due giorni avevamo già capito che questa sarebbe stata una edizione da record, e che saremmo andati ben oltre le 50mila presenze. La gioiosa invasione di turisti registrata il 13 agosto è andata però al di là delle nostre aspettative, confermando e addirittura superando le presenze delle precedenti edizioni”.

Uno dei momenti più apprezzati dai turisti è stato sicuramente il Corteo Storico, che quest’anno ha visto la partecipazione di oltre 600 figuranti, tra cui molti giovani e i gruppi locali come gli Sbandieratori e Musici dello Stato di Diano e le Tamburine dello Stato di Diano. Dopo il Corteo i turisti, e non solo, hanno potuto apprezzare le bellezze artistiche disseminate lungo il percorso e sostare nelle Taverne, godendosi gli spettacoli itineranti.

“Quest’anno -evidenzia Biagio Matera- abbiamo curato ancora di più gli addobbi e l’illuminazione, valorizzando ogni angolo del borgo. Ogni piazza e ogni vicolo hanno visto spettacoli itineranti, artigiani e antichi mestieri hanno contribuito a rendere la magia del Medioevo. Poi ovviamente i visitatori hanno potuto esplorare le chiese, i monumenti e i palazzi storici della città, immersi in un’atmosfera unica”.

Tra gli spettacoli è stato particolarmente gradito l’Assalto al Castello, che ha messo in scena un episodio fondamentale della storia dei Sanseverino, la Congiura dei Baroni. “Uno spettacolo nello spettacolo- afferma Matera- che ha visto gli ottimi Pistonieri Santa Maria del Rovo di Cava de’ Tirreni e tanti figuranti muoversi dentro e fuori le mura del Castello Macchiaroli, tra favolosi giochi di luce, effetti speciali e fuochi d’artificio. Ogni aspetto è stato curato nei minimi particolari, ed è stato apprezzato da tutti. In questo contesto abbiamo voluto rilanciare un messaggio molto importante, soprattutto coinvolgendo i più piccoli e le nuove generazioni: quello dell’inutilità di tutte le guerre, e della necessità di perseguire la pace”.

Tra le novità di quest’anno rientra anche il concorso multimediale “IncontrArti a Teggiano – Alla Tavola della Principessa Costanza”, realizzato dalla Pro Loco Teggiano con il contributo della Fondazione Banco di Napoli. “Il Concorso -evidenzia Matera- ha coinvolto i più creativi, giovani e meno giovani, in un progetto di narrazione della manifestazione e delle emozioni vissute, attraverso foto, video e articoli. Questa iniziativa, supportata dalla Fondazione Banco di Napoli, ci permetterà di raccogliere impressioni e anche suggerimenti per migliorare ulteriormente la nostra festa medievale. I migliori lavori saranno premiati da una giuria di qualità, con l’obiettivo di coinvolgere sempre di più le nuove generazioni”.

Anche per questa edizione della kermesse è stata fondamentale la preziosa collaborazione del Comune di Teggiano, guidata dal sindaco Michele Di Candia, e della Diocesi di Teggiano Policastro, con in prima fila il Vescovo Mons. Antonio De Luca e il parroco don Angelo Pellegrino, e il contributo della Regione Campania e della Camera di Commercio di Salerno. “Oltre a loro -aggiunge il presidente della Pro Loco Teggiano- va sottolineato il contributo dei tanti volontari, senza i quali sarebbe impossibile far funzionare una macchina così complessa. Così come importantissimi sono stati tutti gli sponsor e gli enti sovracomunali che hanno sostenuto l’evento. La forza della nostra manifestazione risiede proprio nella comunità che la realizza: senza il contributo di tutti, nulla di tutto questo sarebbe possibile”.

Ora gli occhi sono puntati verso la prossima edizione, la numero trenta, che rappresenterà un traguardo molto importante per la manifestazione. “Vogliamo celebrarla al meglio, offrendo una esperienza indimenticabile e di qualità altissima. Siamo certi che “Alla Tavola della Principessa Costanza” continuerà a rappresentare un pilastro fondamentale della vita culturale e turistica di Teggiano, attirando ogni anno decine di migliaia di visitatori e confermando il nostro borgo medievale come uno dei gioielli più preziosi della provincia salernitana e dell’intera Campania” conclude Matera.