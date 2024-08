A Polla “L’Iride” presenta “Fino a te” il cortometraggio su piccoli borghi e letteratura

Martedì 27 agosto alle 18:30 a Polla, presso la Casa dell’Architettura, sarà presentato ilcortometraggio “Fino a te” prodotto dall’Associazione L’Iride, presieduta da Maria Gabriella Alfano, realizzato con il contributo di Scabec e il patrocinio del Comune.

Protagonisti del corto, diretto da Luca Grafner e interpretato da Maurizio Picariello, sono il comune di Polla, raccontato attraverso la pagine del noir “Figli di un altro dio” (Caffèorchidea) del giornalista Pasquale Sorrentino, quelli di Guardia Lombardi e Bisaccia e il territorio regionale descritto in “Io, la Campania” di Paolo Romano (Marlin editore).

La produzione del video è inserita nel progetto “Borghi in scena, gli scrittori raccontano i luoghi dell’anima” che L’Iride sta realizzando da oltre quattro anni in collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno.

Oltre che alla visione di “Fino a te”, la serata è dedicata alla comunità locale che si metterà a sua volta in scena per condividere esperienze, progetti e programmi, avviando un interessante dialogo con i docenti dell’Università di Salerno su temi quali il futuro dei piccoli paesi, il multiculturalismo, le nuove comunità, le soluzioni per contrastare i fenomeni di spopolamento e abbandono, il racconto dei borghi nelle varie espressioni artistiche.

Interverranno Massimo Loviso, sindaco di Polla, Maria Gabriella Alfano, architetto e presidente de L’Iride, gli scrittori Paolo Romano e Pasquale Sorrentino, Lucia Patrone, referente Sai cooperativa sociale Il Sentiero e i docenti dell’Università degli

Studi di Salerno Alfonso Amendola (Sociologia dell’Immaginario), Bice della Piana (Cross cultural competence) Virginia Zambrano (Diritto comparato)

Concluderà l’incontro l’on.le Francesco Picarone, presidente della Commissione Bilancio e componente della Commissione cultura della Regione Campania.