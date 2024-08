Il nipote di Rino Gaetano in concerto a Sant’Arsenio

La Rino Gaetano Band sarà in concerto domani sera, in piazza Domenico Pica a Sant’Arsenio. Si tratta dalla tribute band ufficiale di Rino Gaetano, il celebre cantautore calabro-romano, un mito della musica italiana. Fondata nel 1999 da Anna Gaetano, sorella dell’artista, la band si distingue per la dedizione e l’impegno nel riproporre i brani di Rino con arrangiamenti fedeli ai suoni originali, trasportando il pubblico negli anni in cui il cantautore era al culmine del suo successo.

Caratterizzata dalla presenza di una formazione unica e affiatata, la band comprende musicisti di talento, tra cui spiccano il nipote di Rino, Alessandro Gaetano, e i membri Marco Rovinelli, Alberto Lombardi, Michele Amadori, Ivan Almadori e Fabio Fraschini. Insieme, formano una vera e propria “grande famiglia” che si impegna a restituire al pubblico l’essenza del Rino che avremmo sempre voluto vedere su un palco. La Rino Gaetano Band crea momenti indimenticabili per i numerosi fan che amano e ascoltano le canzoni di Rino, cercando anche di avvicinare a questo mondo coloro che non lo conoscono ancora.

La serata, segue quella di grande successo dello scorso 23 agosto, quando piazza “Domenico Pica” è stata invasa da giovanissimi provenienti da tutto il Vallo di Diano per assistere al concerto di Le-One, il rapper melodico di Nocera Inferiore che sta macinando milioni di visualizzazioni e ascolti sulle principali piattaforme musicali e social mondiali, con oltre 12,5 milioni di visualizzazioni solo su YouTube, della hit “Addo staje” .

Oltre all’appuntamento di domani, con la Rino Gaetano Band, un altro viaggio nel tempo con la musica è in programma mercoledì 28 agosto con il revival “It’s Time Machine” di musica dei miti anni 70/80/90 e 2000.

Gli eventi sono organizzati dal Comune di Sant’Arsenio e mirano a coinvolgere fasce d’età eterogenee nella piazza principale del paese.