Escrementi, topi e blatte sulle spiagge a Salerno: la denuncia di cittadini e turisti

Ancora mare sporco a Salerno. I cittadini, che magari non hanno la possibilità di andare in vacanza, o che comunque vorrebbero trascorrere gli ultimi giorni d’estate in spiaggia, continuano a denunciare con tanto di video diffusi anche sui social una situazione quantomeno problematica. Dall’inizio dell’estate sono in realtà tante le denunce, che arrivano da diverse zone della cittadina, relative a mare sporco e anche spiagge sporche sulle quali sono stati avvistati topi, blatte e rifiuti di diverso genere. L’ultimo video diffuso arriva dalla spiaggia di Mercatello.

L’assenza di piogge nella giornata di ieri ha portato diverse persone ad andare in spiaggia. E nel video diffuso è evidente la presenza in acqua di escrementi. L’acqua sporca, in sostanza, attraverso un fiumiciattolo sfocia in mare portando con sè le deiezioni tra lo stupore di tutti. Anche i tanti bambini presenti in spiaggia, per godere degli ultimi giorni di vacanze, prima dell’inizio della scuola, sono rimasti stupiti ed inorriditi. Una situazione incresciosa e denunciata non solo sui social ma anche alle autorità compenti alle quali è stato chiesto di capire cosa provoca periodicamente l’inquinamento delle acque e delle spiagge della città di Salerno.