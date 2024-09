Confesercenti Vallo di Diano informa: parte ufficialmente lo Spid Point Infocert

Presso la Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, è ufficialmente aperto lo Spid Point InfoCert, per attivare l’identità digitale Spid. InfoCert Id è l’identità digitale che permette di accedere ai servizi online di oltre 4000 amministrazioni pubbliche e private che hanno scelto SPID come strumento sicuro per l’autenticazione degli utenti. InfoCert Id professionale è invece l’identità digitale che permette di accedere a documenti importanti e di usufruire di servizi essenziali per l’attività lavorativa, senza collegare l’identità SPID privata alla burocrazia d’ufficio. Con SPID InfoCert ID è possibile accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un unico account: servizi comunali e regionali (bonus, tributi, bolli); servizi dell’INPS e dell’INAIL; verifica della posizione fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate; consulto del Fascicolo Sanitario e prenotazione delle Prestazioni Sanitarie; oltre all’ accesso alle aree riservate dei siti di Equitalia, Camera di Commercio e Portale Agricolo; partecipazione al Cashback di Stato, ai concorsi Pubblici e richiesta del Bonus Cultura.



“Siamo tornati, dopo la pausa estiva, portando nuovi servizi ai nostri clienti – afferma la presidente Aquino – . E’ ufficialmente aperto lo Spid Point InfoCert presso la sede di Confesercenti Vallo di Diano a Sala Consilina, accanto alla Banca Monte Pruno, per il rilascio di spid a tutti i cittadini che ne fanno richiesta. Per noi è preminente l’attenzione alle esigenze dei clienti”. Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero +39 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.