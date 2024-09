La Nazionale di Futsal del Costa Rica incontra l’ambasciatore e la console in Italia a San Rufo

Questa mattina presso la Sala Consiliare del Comune di San Rufo si è svolta la cerimonia di benvenuto dei giocatori della Nazionale di Futsal del Costa Rica. La squadra, che soggiornerà nel Vallo di Diano fino al 9 settembre e che si sta allenando presso il Centro Sportivo Meridionale in vista degli imminenti mondiali in Uzbekistan, è ospite dello Sporting Sala Consilina.

All’incontro hanno preso parte l’ambasciatore del Costa Rica in Italia, Istvan Alfaro Solano, e la Console Generale, Tamara Gómez Marín che hanno sottolineato l’importanza dello sport, in questo caso del Futsal, come ponte tra i vari paesi e le diverse popolazioni.

Ad accogliere gli atleti, lo staff e tutti coloro che hanno presenziato alla cerimonia è stata l’assessore del Comune di San Rufo, Maria Antonietta Aquino. All’evento hanno partecipato anche i presidenti dello Sporting Sala Consilina, Antonio e Giuseppe Detta, il presidente della Fondazione “Sport e Territorio”, Massimo Loviso, e i sindaci di Sassano e di Sala Consilina, Domenico Rubino e Domenico Cartolano.

“E’ un’occasione importante, straordinaria- afferma Loviso- siamo felici di poter ospitare nel nostro impianto del Centro Sportivo Meridionale, a San Rufo, la Nazionale del Costa Rica che si sta preparando per i prossimi mondiali”. “Contiamo che anche attraverso questi rapporti, queste amicizie che si vanno a rinsaldare attraverso lo sport- continua Loviso nel sottolineare l’aspetto di promozione turistica di questa iniziativa- si possa creare anche un momento di conoscenza delle nostre peculiarità, del nostro straordinario territorio del Vallo di Diano”.

Ad apprezzare il nostro territorio, però, ci pensano già i calciatori costaricensi che, come confermato dall’allenatore Alexánder Ramos, sono rimasti colpiti dalla tranquillità del posto e dall’accoglienza ricevuta.