La Strapollese scalda i muscoli. Tutto pronto per la 16esima edizione. Oltre 500 podisti al via

La Strapollese scalda i muscoli. E’ stata presentata ieri nella sede della Gda a Polla la 16esima edizione della corsa podistica che attraversa Polla. Saranno oltre 500 gli atleti al via della dieci chilometri provenienti da cinque regioni. Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato l’assessore regionale Luca Cascone, il sindaco di Polla Massimo Loviso, i vertici della Fidal nazionale e regionale e ovviamente il presidente della Podistica pollese che organizza l’evento, Rino di Leo.

Nel corso della conferenza è stata anche presentata la medaglia della corsa che partirà sabato alle ore 17, realizzata da Giuseppe Sarno con il supporto di Geppino d’Amico. Quest’anno sarà protagonista la grotta di Polla. Numerosi i patrocini e le collaborazioni di sponsor e altre associazioni ed è riconosciuta da Coni (presente Federica Mignoli) e Fidal (con la vice presidente di Martino).

Fondamentale anche il supporto della Banca Monte Pruno. “Anche in questa edizione abbiamo fatto sentire la nostra vicinanza all’evento, sostenendo l’organizzazione in un progetto molto ampio che cresce sempre di più e raccoglie tanti attestati di stima dal mondo dell’atletica e non solo”. Per la Banca Monte Pruno è intervenuto il vice direttore generale Cono Federico, il quale ha sottolineato “la valenza di questo appuntamento per tutto il Vallo di Diano, complimentandosi con gli organizzatori per la passione ed i risultati che, ogni anno, permettono alla Strapollese di essere un evento di rilievo nel panorama sportivo”. Il Vice-Direttore Generale Federico ha, inoltre, rinnovato l’impegno dell’istituto di credito cooperativo verso realtà come la Podistica Pollese che promuovono lo sport, anche tra i giovani, mettendo al centro il territorio in un’opera di promozione, generando, in questo modo, valore ed attenzioni da più parti.