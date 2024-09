Sala Consilina, posticipate al 16 settembre l’apertura delle scuole primarie e dell’infanzia di Via Matteotti e Sant’Antonio

Il sindaco di Sala Consilina ha emesso un’ordinanza ufficiale che dispone il differimento dell’inizio delle attività didattiche per alcune scuole del comune, posticipando l’avvio dell’anno scolastico 2024/2025 al 16 settembre 2024.

La decisione è stata presa in seguito alle comunicazioni ricevute dalle imprese coinvolte nei lavori di ristrutturazione e efficientamento energetico di due plessi scolastici.

In particolare, l’ordinanza riguarda la scuola primaria e dell’infanzia sita in via Matteotti e la scuola primaria e dell’infanzia in località Sant’Antonio. I lavori di efficientamento energetico presso la scuola Matteotti sono prossimi alla conclusione e permetteranno la riconsegna degli spazi al Comune a partire dal 12 settembre 2024. Allo stesso modo, i lavori di demolizione e ricostruzione della scuola Sant’Antonio, saranno completati entro la stessa data.

Considerando le tempistiche ravvicinate della conclusione dei lavori e la necessità di garantire un ambiente sicuro e accogliente per studenti e personale, il sindaco ha ritenuto opportuno posticipare l’apertura delle scuole coinvolte al 16 settembre 2024.

Tale decisione è stata presa in conformità con gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000, che conferiscono al sindaco poteri in materia di organizzazione dei servizi comunali, compresi quelli scolastici.

L’ordinanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Sala Consilina.

Questa misura, seppur comportando un breve slittamento dell’inizio delle lezioni, è stata adottata con l’obiettivo di assicurare la sicurezza e il benessere degli studenti e del personale scolastico, consentendo di affrontare il nuovo anno scolastico con strutture migliorate e adeguate agli standard di efficienza energetica e sicurezza.