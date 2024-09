Ancora truffe in Basilicata, l’appello del sindaco di Oppido

Continuano le truffe agli anziani in Basilicata, lo ha sottolineato in un post Facebook il sindaco di Oppido Lucano, Mirco Evangelista che ha invitato ancora una volta, tutta la cittadinanza, in particolar modo gli anziani, a prestare la massima attenzione evitando di aprire la porta di casa a persone non conosciute.

Pur essendo ampia la casistica delle truffe, quella più diffusa pare riguardare, come dichiarato dal Primo Cittadino lucano, il tentativo di entrare in casa ingannando la vittima con il trucco del falso incidente stradale occorso ai familiari, “proprio quello che è successo ieri”, ha concluso Evangelista “ad una nostra cara concittadina derubata da un delinquente che si è introdotto in casa prelevando buona parte dei suoi beni”.

Sono diverse negli ultimi mesi le truffe denunciate da persone anziani in tutto il territorio della Basilicata. Spesso si tratta di malviventi in “trasferta”, alcuni dei quali sono stati intercettati e bloccati sull’A2 del Mediterraneo proprio mentre erano di ritorno da piccoli centri della Basilicata dove avevano messo a segni truffe e furti. In alcuni casi i bottini sono stati cospicui e frutto della classica truffa del parente coinvolto in incidenti stradali o in situazioni di difficoltà, che hanno permesso ai malviventi di rubare ingenti quantità di denaro o anche preziosi.