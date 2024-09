Grande attesa per festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso a Brienza

Domenica 15 settembre si rinnovano, nella tradizione, i solenni festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso Miracoloso del Sacro Monte di Brienza. Le celebrazioni che cadono come ogni anno, la terza domenica di settembre, giorno del rientro solenne nella chiesa madre di Brienza, della statua del SS. Crocifisso, si confermano un vero e proprio dono per le centinaia di pellegrini che giungono da ogni angolo della Basilicata.

Anche quest’anno il programma è straordinariamente ricco di proposte e di eventi, tanto sul versante religioso, quanto su quello civile. Il momento centrale della manifestazione sarà l’emozionante incontro fra le statue in processione, di Gesù Crocifisso e Maria Addolorata seguito poi dalla solenne messa presieduta da Monsignore Davide Carbonaro e in conclusione come ogni anno il tradizionale Volo dell’Angelo.

A chiudere i festeggiamenti sarà poi il concerto di Nello Daniele, fratello dell’immortale Pino Daniele, con uno spettacolo in ricordo dei più grandi successi di Pino.