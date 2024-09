Lite tra dipendenti della Sam a Pagani. Accoltellato un uomo

Una violenta lite tra due operatori dell’azienda speciale SAM si è trasformata in un’aggressione a coltellate all’interno del cantiere di via Filettine a Pagani. L’episodio ha visto coinvolto un cinquantenne, colpito con un fendente al costato durante una colluttazione iniziata per acreditini pregresse.

Il ferito è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Fortunatamente, il suo stato di salute non desterebbe preoccupazioni e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti rapidamente i Carabinieri della tenenza di Pagani, coadiuvati dagli uomini della radiomobile e coordinati dal comandante Gianfranco Albanese. Le forze dell’ordine hanno proceduto a mettere in sicurezza l’area e a raccogliere le testimonianze dei presenti, al fine di chiarire la dinamica dell’episodio di violenza.

L’assalitore, dopo aver inferto il colpo, è stato immediatamente condotto presso la tenenza dei Carabinieri, dove sarà ascoltato per chiarire le motivazioni e le circostanze che hanno portato all’aggressione.