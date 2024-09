Controlli straordinari della Polizia a Sarno: diverse le sanzioni

Nella mattinata di ieri il personale del Commissariato di Polizia di Stato di Sarno, in sinergia con equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, in risposta alle sempre crescenti istanze di sicurezza espresse dalla cittadinanza.

Durante le attività sono state controllate 58 persone, di cui 18 positive, alcuni extracomunitari, di cui tre sono risultati irregolari sul territorio, e sono stati fermati 31 veicoli e cinque di essi sono stati sanzionati. Le misure di vigilanza e contrasto ai reati continueranno ed essere predisposte, intensificandosi soprattutto nei fine settimana e come disposto dal Questore di Salerno in seguito alle direttive strategiche emerse in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, al fine di garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini.