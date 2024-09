PNRR e Scuola: in Basilicata nonostante gli interventi persistono le disuguaglianze

Grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la Basilicata ha avviato 85 interventi destinati a migliorare le strutture scolastiche, con particolare attenzione alle mense e alle palestre. Secondo i dati del rapporto “Scuole disuguali. Attraverso le misure del Pnrr su mense, tempo pieno e palestre”, la regione ha stanziato oltre 49 milioni di euro per interventi che puntano a colmare le disuguaglianze presenti nel settore dell’istruzione.

Nello specifico, sono previsti 37 interventi dedicati alla costruzione, ristrutturazione o riqualificazione delle mense scolastiche e 48 progetti per il potenziamento delle strutture sportive. L’investimento complessivo ammonta a 49 milioni e 332 mila euro.

Save the Children sottolinea come in Italia persistano profonde disuguaglianze nell’offerta di servizi educativi, soprattutto nelle regioni del Sud e delle Isole, dove si registrano ancora tassi di dispersione scolastica tra i più alti d’Europa. Nonostante i progressi e gli sforzi compiuti, le risorse stanziate dal PNRR per l’istruzione non sembrano essere sufficienti a colmare i gravi divari presenti.

“La scuola in Basilicata – osserva il rapporto – rispecchia questa situazione. Sebbene i fondi del PNRR rappresentino un passo avanti, sono ancora molte le difficoltà che penalizzano il percorso educativo dei giovani, soprattutto nelle aree più svantaggiate”.

A livello provinciale, la provincia di Potenza ha avviato il maggior numero di progetti, con 54 interventi per un valore complessivo di oltre 32 milioni e 707 mila euro. La provincia di Matera, invece, ha avviato 31 progetti per un totale di 16 milioni e 625 mila euro.

Dal rapporto emerge anche una certa disomogeneità nella distribuzione degli interventi per le mense scolastiche. A Potenza, dove il 44,5% degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado accede al servizio mensa, sono stati avviati 27 progetti per un valore di oltre 9 milioni di euro, con una densità progettuale di 12,5 interventi ogni 10mila studenti. A Matera, invece, solo il 28,3% degli alunni ha accesso alla mensa scolastica, e qui sono stati avviati solo 10 interventi, per un valore di 3 milioni e 640 mila euro, con una densità di 8 progetti ogni 10mila studenti.

Un dato positivo evidenziato nel rapporto riguarda il tempo pieno nella scuola primaria, di cui usufruisce il 50,3% degli alunni in Basilicata. Questa percentuale è tra le più alte a livello nazionale, posizionando la regione subito dopo il Lazio, la Toscana, la Lombardia, il Piemonte, l’Emilia-Romagna e la Liguria.