Arrestati i 4 vigilanti che aggredirono un 62enne al Policlinico di Napoli. L’uomo morì in seguito alle percosse

Sono stati arrestai i 4 vigilanti che, l’8 aprile scorso, hanno aggredito un paziente davanti al Policlinico Universitario “Federico II” di Napoli. L’uomo, un 62enne, stava tentando di entrare con la propria auto all’interno del Policlinico quando sarebbe stato fermato dai vigilanti. In seguito al diniego all’accesso del paziente in auto sarebbe nato un alterco tra il 62enne e i vigilanti che avrebbero aggredito l’uomo a calci e pugni sferrati al volto e ai genitali. In seguito alle ferite riportare il paziente sarebbe morto dopo poco dall’arrivo dei soccorsi.

Le indagini dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli Vomero e dei militari della Stazione Napoli-Marianella si sono protratte da aprile a giugno di quest’anno basandosi sulle dichiarazioni dei testimoni, sulle attività tecniche svolte e sulle risultanze delle consulenze medico-legali. I risultati delle indagini hanno consentito di fare luce sulla triste vicenda e, su disposizione del giudice, hanno portato i militari dell’arma all’arrestato e alla messa ai domiciliari i quattro indagati. L’accusa è quella di concorso in omicidio preterintenzionale pluriaggravato.