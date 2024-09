Salerno si prepara a festeggiare e venerare San Matteo: patrono della città

Si è tenuta oggi presso il Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile di Salerno, la presentazione dei solenni festeggiamenti in onore di San Matteo Apostolo ed Evangelista, Santo Patrono e Protettore di Salerno. Ad illustrare il calendario degli appuntamenti, l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. S.E. Monsignor Bellandi.. con il Parroco della Cattedrale Don Felice Moliterno “I festeggiamenti per il nostro Santo Patrono sono una preziosa occasione, quest’anno, di attingere motivi di rinnovata speranza, in un tempo così gravido di ombre e ansie per il futuro, causate prima di tutto dai drammatici conflitti che avvengono particolarmente in Terrasanta ed Ucraina. – ha osservato l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Bellandi. La devozione a San Matteo, così forte nel nostro popolo, possa infondere in tutti noi la certezza di uno sguardo di amore – lo stesso che Gesù ha rivolto al nostro Patrono, chiamandolo ad essere suo apostolo – che non delude e non ci abbandona mai, donandoci così la forza e l’entusiasmo di essere artigiani di pace”, ha aggiunto S.E. Monsignor Bellandi.

Lo stesso si è soffermato sulla cronologia del Santo Patrono che risale al 954 dopo Cristo ovvero la data che attesta l’arrivo delle reliquie di San Matteo a Salerno. Quindi quest’anno – 2024 – sono 1070 anni che la nostra città custodisce le spoglie del Santo, anche se solo intorno al 1080 furono ufficialmente ritrovate dopo un lungo periodo di nascondimento e vennero quindi riposte nel luogo dove tuttora si trovano, per onorare il quale fu poi edificata l’attuale Cattedrale, consacrata nel 1084 da Gregorio VII, ovvero 940 anni fa.