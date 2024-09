Altri due casi di Febbre del Nilo ricoverati al “Ruggi” di Salerno

Altri due casi di febbre del Nilo ricoverati in isolamento al Ruggi. Si tratta di un anziano di Salerno e di un uomo trapiantato di Pontecagnano. Entrambi, però, non sono in gravi condizioni. Sono ancora in rianimazione, invece, un 70enne di San Mango Piemonte e un 60enne di Roccadaspide. Lo riporta il Mattino.

Quest’ultimo è in via di miglioramento. ll virus del Nilo Occidentale (conosciuto con la denominazione inglese di West Nile Virus) è un Arbovirus che può infettare l’uomo a seguito della puntura di zanzara infetta. L’infezione umana è in oltre l’80 per cento dei casi asintomatica; nel restante 20 per cento dei casi i sintomi sono quelli di una sindrome pseudo-influenzale: febbre, mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati, sfoghi cutanei.