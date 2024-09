Polla Vibes, una serata di gusto e musica da “Hera Hora”

Il prossimo 12 settembre dalle 20:00, a Polla si terrà “Polla Vibes”, un evento esclusivo che avrà luogo in Piazza Antonio Forte, ed organizzato da “Hera Hora”, da uno dei locali più di tendenza del Vallo di Diano. La serata promette di unire il buon cibo, il vino e la musica in un’atmosfera coinvolgente .

Al centro dell’evento ci sono indubbiamente le “Polpette Gourmet”, un piatto che conquista palati di ogni genere. Una particolare rivisitazione che prevede un delizioso tris di polpette accompagnato da tre salse , il tutto servito con patate al forno croccanti. Un omaggio alla tradizione gastronomica che affonda le radici nell’antica Mesopotamia, dove le polpette si diffusero già nel IX secolo a.C. Con ricette che hanno attraversato secoli e culture, le polpette sono oggi un piatto simbolo in molte cucine del mondo, e “Hera Hora” ha deciso di renderle protagoniste della serata con un tocco gourmet.

Ma non è tutto: per gli amanti del vino, è previsto un servizio “all you can drink” al calice, per accompagnare in modo perfetto ogni morso di queste prelibatezze.

La serata sarà ulteriormente animata dalla musica degli Almanera, che con il loro piano bar anni ’90 riporteranno tutti in un viaggio nel passato. Una fusione di gastronomia, vino e buona musica renderà “Polla Vibes” un evento imperdibile per tutti.

“Le polpette, ricorda la pagina di Hera Hora, si diffusero già nell’antica Mesopotamia a partire dal IX secolo a.C. Le ricette furono successivamente diffuse in tutto il mondo antico, sia in Persia che in Grecia, sia in Cina che in India fino a tramandarle alle generazioni successive in tutto il mondo.” Oggi, le polpette rappresentano non solo un delizioso piatto della tradizione culinaria, ma anche un modo per ritrovarsi e condividere momenti speciali.

Info e prenotazioni al numero: 3770455312