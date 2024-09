Sapri, operazione di Finanza e Capitaneria: sequestrata area di rimessaggio

Una vasta area, di terreno demaniale marittimo, estesa per circa 4.000 mq, è stata sequestrata a Sapri dagli uomini della Tenenza locale della Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di Porto di Palinuro. L’area era occupata abusivamente da un’azienda del posto per attività di rimessaggio.

I militari delle Fiamme Gialle, sotto il comando del Sottotenente Nunzio Tricoli, insieme al personale della Capitaneria di Porto guidato dal Tenente di Vascello Samantha Losito, hanno effettuato un servizio congiunto di “controllo del territorio demaniale marittimo”. Durante l’operazione, è emerso che l’azienda in questione stava utilizzando in modo improprio una considerevole superficie di terreno demaniale per le proprie attività. A seguito di quanto riscontrato, sono scattati i sigilli.

Contemporaneamente, è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Lagonegro, che ha prontamente avviato un’inchiesta, la rappresentante legale dell’azienda coinvolta.