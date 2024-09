Mancano medici, il reparto di Chirurgia a Polla non può più garantire le attività

Mancano chirurghi all’ospedale di Polla, dal 16 settembre, quindi da oggi, non sarà più possibile garantire turni di reperibilità e turni diurni. In pratica, da oggi, chiude (o quasi) un reparto nevralgico dell’ospedale valdianese. La decisione – che è stata comunicata in una nota interna – arriva da parte del responsabile del reparto dopo che due medici sono andati in pensione e non sono stati sostituiti.

Si tratta di una criticità assoluta per il reparto di Chirurgia di Polla diretto da Aurelio Nasto e per l’intero nosocomio. La comunicazione è stata effettuata sia al direttore sanitario Luigi Madia, sia agli altri responsabili dei vari reparti e soprattutto ai vertici dell’Asl Salerno.