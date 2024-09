“Farfalle bianche”: la canzone in ricordo di Terenzio e Vittorio a due anni dalla loro morte

Una canzone e un ricordo indelebile per Terenzio e Vittorio, una canzone intensa e commovente a opera di Alek.

Sono trascorsi due anni dalla morte di Terenzio e Vittorio a causa di un drammatico incidente lungo la strada provinciale che collega Teggiano e Polla. Il tragico episodio che portò alla morte dei due amici di Polla avvenne nel tardo pomeriggio del 17 settembre del 2022 nel comune di Teggiano, quando di rientro a casa la loro auto è rimasta coinvolta in un fatale scontro con altri due veicoli. Le indagini sul caso sono ancora in corso da parte della polizia stradale e dei carabinieri e sono due le persone indagate e accusate di omicidio stradale.

A due anni dalla morte di Terenzio e Vittorio questa sera è in programma una santa messa in loro ricordo nella chiesa di Cristo Re a Polla, alle ore 19, si terrà una Messa in suffragio dei due giovani.

E questa notte, è stata pubblicata a sorpresa, una canzone nel loro ricordo. Terenzio Volonnino e Vittorio Isoldi sono le “Farfalle Bianche” nel brano scritto da Alek, talentuoso rapper di Caggiano, e prodotto da Volpe.