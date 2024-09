L’oncologo Paolo Ascierto a Barcellona presenta il nuovo farmaco che riduce e combatte il melanoma

Nel panorama della lotta contro il melanoma, uno dei tumori cutanei più insidiosi, si profila un’innovazione che potrebbe cambiare radicalmente il corso della terapia oncologica. L’Istituto dei Tumori Pascale di Napoli, sotto la guida del professor Paolo Antonio Ascierto, ha recentemente presentato al congresso ESMO di Barcellona risultati entusiastici riguardo a Daromun, un immunoterapico che promette di trasformare le possibilità di trattamento per i pazienti affetti da questa malattia.

Daromun non è un farmaco qualsiasi. È un’immunoterapia locale che combina due potenti citochine: l’interleuchina 2 e il fattore di necrosi tumorale (TNF). Questa combinazione è progettata per attivare e potenziare la risposta immunitaria contro il tumore, con l’obiettivo di non solo distruggere le cellule tumorali primarie, ma anche di contrastare le metastasi distanti che possono insorgere.

Il meccanismo d’azione di Daromun è affascinante. Una volta iniettato, il farmaco induce una necrosi rapida del tumore, riducendo drasticamente le sue dimensioni. Allo stesso tempo, stimola il reclutamento di linfociti T, le cellule immunitarie specializzate nel riconoscere e distruggere le cellule tumorali. Questo non solo porta a una riduzione locale del tumore, ma aumenta anche la risposta immunitaria sistemica, consentendo all’organismo di combattere le cellule tumorali anche a distanza.

Durante il congresso ESMO, il professor Ascierto ha condiviso dati sorprendenti: dopo solo quattro iniezioni locali, il melanoma è passato dalle dimensioni di una pallina da ping pong a quelle di una minuscola biglia in soli 45 giorni. In alcuni casi, il tumore è scomparso completamente. Questi risultati non sono solo statistiche; rappresentano la speranza per molti pazienti.

L’aspetto innovativo di Daromun è il suo utilizzo come trattamento neoadiuvante, ovvero somministrato prima dell’intervento chirurgico di rimozione del melanoma. Questo approccio permette di ridurre la massa tumorale e migliorare le probabilità di successo dell’intervento. I dati preliminari dello studio PIVOTAL mostrano una riduzione del 41% del rischio di recidiva o morte nei pazienti trattati, e una diminuzione del 40% nella comparsa di metastasi a distanza.

Con l’emergere di trattamenti sempre più sofisticati come Daromun, diventa cruciale identificare quali pazienti risponderanno meglio a questo tipo di terapia. Attualmente, il team di ricerca sta conducendo studi per identificare biomarcatori che possano predire la risposta al trattamento, garantendo così una personalizzazione delle terapie e massimizzando l’efficacia del farmaco.

Una delle scoperte più incoraggianti è che Daromun ha dimostrato di essere efficace non solo nei pazienti mai trattati, ma anche in coloro che hanno ricevuto precedenti terapie immunologiche. Questo rappresenta un nuovo orizzonte terapeutico per i pazienti con melanoma localmente avanzato, offrendo una chance a chi pensava di aver esaurito tutte le possibilità.

I risultati presentati dal professor Ascierto sono un faro di speranza in un campo spesso caratterizzato da incertezze. Daromun non è solo un nuovo farmaco; è un simbolo del progresso scientifico e della dedizione alla ricerca oncologica. Con l’intensificarsi degli studi e la continua evoluzione delle tecniche di immunoterapia, il futuro per i pazienti affetti da melanoma si prospetta più luminoso.

L’innovazione scientifica continua a spingersi oltre i confini conosciuti, e con essa la possibilità di salvare vite. Rimanere aggiornati su questi sviluppi potrebbe rivelarsi cruciale per molti, rendendo fondamentale il ruolo della comunicazione e della sensibilizzazione riguardo alle nuove frontiere della medicina.