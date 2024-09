Maltempo nel salernitano: disagi ed allagamenti da nord a sul della provincia

Le persistenti piogge abbattutesi sulla provincia nel pomeriggio di ieri hanno causato significativi danni. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono state impegnate in diversi interventi di emergenza. Sin dal pomeriggio, le operazioni si sono concentrate nelle zone di Ponte Barizzo e Capaccio, dove un deposito farmaceutico e un’autorimessa sono stati gravemente allagati. Per far fronte a queste situazioni critiche, i Vigili del Fuoco hanno mobilitato le squadre di Eboli, Agropoli e Giffoni, supportate da mezzi speciali provenienti dalla Centrale di Salerno. È stata necessaria l’uso di idrovore e motopompe per aspirare le acque e ripristinare le normali condizioni di sicurezza.

Situazioni analoghe si sono registrate anche nell’agronocerino, con particolare gravità a Nocera Superiore. Qui, in Via Starza, le operazioni di soccorso hanno visto il recupero di due famiglie, rimaste intrappolate in casa a causa dell’allagamento dei locali situati al di sotto del livello stradale. Grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, le famiglie sono state messe in sicurezza e trasferite in un luogo protetto.

In aggiunta ai problemi legati all’acqua, si segnalano danni anche a causa del maltempo, come nel caso di un pino che è caduto sulla sede stradale investendo alcune auto parcheggiate in via Mazzetti, a Matierno. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma l’incidente ha contribuito a creare ulteriori disagi in un contesto già complesso.