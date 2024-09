Manifestazioni anti G7 a Napoli. Proteste pacifiche degli studenti valdianesi

Domani avrà ufficialmente inizio la due giorni di lavori in vista del G7 a Napoli. Per l’occasione, nel cuore del centro storico, in Via dei tribunali, si è tenuto un flash mob anti G7 organizzato dall’Unione degli Studenti di Salerno, tra cui troviamo anche Irene Mele (nella foto) originaria del Vallo di Diano e facente parte dell’Unione Studenti Campania, Link coordinamento universitario e Rest Campania network.

foto Ansa

Altre manifestazioni pacifiche, realizzate proprio nel giorno in cui sono arrivate in città le prime delegazioni del vertice internazionale dei ministri della Cultura, si sono tenute in Piazza Dante, poco distante dal Museo archeologico nazionale che, nel pomeriggio, è stato visitato dalle delegazioni. In un sit in ai piedi della statua di Dante, i ragazzi hanno contestato il summit e manifestato il loro dissenso per le politiche della cultura “sempre più privatizzate e inaccessibili”.