Rapinatori fanno esplodere il bancomat delle poste di Montecorvino Rovella

Alle prime luci dell’alba, alle 5:45 di stamattina, degli ignoti rapinatori hanno portato a segno un colpo all’ufficio postale di Montecorvino Rovella. I ladri hanno fatto esplodere il bancomat che si trova all’esterno dell’edifico riuscendo a portare via il dispositivo Atm.

Danni si sono verificati, in seguito all’esplosione, anche all’edificio postale stesso che al momento risulta inagibile. A constatarlo i Vigili del Fuoco di Giffoni Valle Piana, intervenuti in seguito all’accaduto insieme ai Carabinieri di Montecorvino Rovella che hanno avviato le indagini per tentare di risalire ai responsabili del gesto. Sul posto è poi giunta anche la direttrice dell’ufficio postale per la valutare l’entità dei danni. Non è stata ancora resa nota la cifra sottratta in seguito al gesto dei malviventi.