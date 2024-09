A Cuccaro Vetere installata nella scuola primaria una speciale cassetta per le lettere

Un bellissimo gesto di vicinanza alle esigenze dei bambini è stato realizzato all’inizio di questo nuovo anno scolastico a Cuccaro Vetere. Si tratta di una cassetta delle lettere davvero speciale, installata nella scuola primaria del comune cilentano per aiutare i più piccoli a riconoscere le proprie emozioni e a coltivare le buone pratiche che ci fanno stare meglio. La cassetta in legno, bianca, è stata realizzata e donata alla scuola dal papà di due alunni, Azzurra e Leonardo, e porta la scritta “la posta del sindaco”. A consegnarla agli alunni della scuola è stato infatti direttamente il primo cittadino di Cuccaro Vetere, Simone Valiante, che ha portato, con l’occasione, anche i suoi auguri ai giovani alunni della scuola primaria per l’inizio del nuovo anno scolastico. Il sindaco tornerà ogni mese a raccogliere personalmente le lettere, impegnandosi a leggere e rispondere ai messaggi dei bambini. La cassetta dal tettuccio rosso può essere definita una cassetta delle lettere “emotiva”, dal momento che tutti gli studenti possono inserirvi biglietti con le emozioni e i sentimenti vissuti in occasioni particolari e possono manifestare le proprie necessità ed eventuali richieste all’amministrazione comunale del loro paese. Tutto questo in forma anonima.

L’obiettivo è quello di dare voce anche alle esigenze dei cittadini più piccoli in modo da rafforzare il dialogo tra bambini e l’amministrazione comunale. “Anche i più piccoli hanno un posto importante nella vita della comunità e nella pianificazione del futuro,” ha dichiarato Valiante. Siamo sicuri che ai bambini di Cuccaro Vetere non mancheranno le idee per nuove richieste e per esprimere le proprie emozioni e riempiranno presto la cassetta con i loro messaggi.