Rubano merce di valore in un negozio di abbigliamento: fermati 3 malviventi ad Amalfi

Nella giornata di ieri due negozi della cittadina costiera di Amalfi hanno vissuto un’amara chiusura a causa di un furto. I tre presunti responsabili stavano per portare a casa un ricco bottino composto da quattro borse e tre magliette di marca per un valore complessivo di circa 1000 euro. I responsabili dell’accaduto, inseguiti dagli agenti della Polizia Locale, sono stati fermati e consegnati ai Carabinieri della stazione locale, coordinati dal capitano Alessandro Bonsignore, che li hanno arrestati in flagranza di reato.

Secondo quanto riferito dai carabinieri i tre ladri sembra siano specializzati in questo genere di furti commessi su tutto il territorio italiano. Trasferiti al carcere di Fuorni, i tre malviventi adesso attendono il processo per direttissima.