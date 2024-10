Rubati 40 computer in una scuola a San Marzano sul Sarno

Una giornata di scuola amara per gli alunni di una scuola a San Marzano sul Sarno, dove, nella notte sono stati rubati ben 40 computer. Due giorni fa i malviventi si sono introdotti nei laboratori dell’istituto senza difficoltà e hanno portato via diversi oggetti di valore tra cui i pc. Un ricco bottino, calcolato in diverse migliaia di euro, per i ladri che, quindi, hanno causato dei danni ingenti ancora da valutare con precisione.

A causa dell’amara scoperta la Dirigente scolastica ha deciso di sospendere le lezioni nella giornata di ieri, consentendo così ai carabinieri di effettuare le indagini del caso e verificare la sicurezza dell’istituto. Grazie alla denuncia effettuata immediatamente e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli inquirenti cercheranno di risalire ai responsabili.