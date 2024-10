Spaccio e detenzione di documenti falsi: a Salerno e Montecorvino Pugliano due uomini nei guai

Grazie a varie operazioni di controllo i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Salerno e i carabinieri della Stazione di Montecorvino Pugliano, rispettivamente, hanno arrestato due uomini: uno per spaccio e l’altro per detenzione di documenti falsi. Nello specifico i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Salerno hanno arrestato, in seguito ad una perquisizione, un uomo trovato in possesso di 5 grammi di cocaina, 3 grammi di eroina, 40 grammi di hashish, 3 bilancini di precisione e del materiale per l’annesso confezionamento delle sostanze stupefacenti così come 740 euro in contanti derivanti dall’attività di spaccio.

Nel secondo caso, sempre in seguito ad una perquisizione un uomo è stato trovato in possesso di una carta d’identità e una patente di guida di nazionalità croata risultati contraffatti, anche in questo caso è stato arrestato.