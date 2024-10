Campania. Coldiretti e CIA: “Salvaguardiamo il prezzo del latte di bufala”

“Non possiamo accettare disdette unilaterali da parte dei caseifici in un momento così difficile per il settore agricolo. Le organizzazioni sindacali CIA, Coldiretti e Confagricoltura Campania sono pronte a intraprendere azioni legali per tutelare gli allevatori, affrontando le pratiche sleali provenienti da caseifici, cooperative e altre strutture coinvolte nella raccolta del latte, che stanno notificando disdette contrattuali o violando i termini degli accordi con ribassi dei prezzi”. E’ quanto dichiarano in una nota congiunta dai presidenti di Confagricoltura Campania (Fabrizio Marzano), CIA Campania (Raffaele Amore) e Coldiretti Campania (Ettore Bellelli).

“Questa decisione è stata presa a seguito dell’incontro del 1° ottobre svoltosi in Regione Campania, presso l’assessorato all’agricoltura, alla presenza dell’assessore Nicola Caputo, durante il quale si è discusso specificamente del prezzo del latte di bufala.

Le organizzazioni sostengono che i contratti devono essere rispettati e che anche i prezzi concordati all’interno di essi devono essere onorati. Pertanto, qualsiasi modifica alle condizioni contrattuali deve essere concordata con gli allevatori e in presenza delle organizzazioni stesse, come stabilito dalla normativa sulle pratiche sleali (D.Lgs. n. 198/2021).

CIA, Coldiretti e Confagricoltura non possono permettere che le aziende diventino vittime di queste manovre speculative. Per questo motivo, è stato deciso che l’unico modo efficace per proteggere gli allevatori è informare le autorità competenti riguardo a queste azioni. Gli allevatori non devono essere lasciati soli; devono essere sostenuti affinché i contratti e i prezzi del latte vengano rispettati”.