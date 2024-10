Giornata Mondiale degli Animali: benedizioni a Padula per la festa di San Francesco

Lo scorso venerdì, il 4 ottobre, è stata celebrata la Giornata Mondiale degli Animali. Una giornata dedicata ai nostri amici a quattro zampe che ci fanno compagnia dentro casa o in cortile, che sono parte integrante delle nostre famiglie e hanno un ruolo fondamentale per grandi e piccini, che sono capaci di dare tanto affetto e di migliorare le nostre giornate. Ma non solo, la giornata è dedicata proprio a tutti gli animali presenti sul pianeta: dagli quelli da compagnia a quelli selvatici, da quelli da fattoria e da lavoro a quelli utilizzati nel turismo e nell’intrattenimento, e agli animali marini. Insomma l’intento è quello di sottolineare l’importanza di tutti gli esseri, grandi e piccoli e di garantirne i diritti e il benessere.

L’evento ha quasi cento anni. Infatti La Giornata Mondiale degli Animali si celebra il 4 ottobre a partire dal 1929. La data scelta non fu casuale: il 4 ottobre, infatti, si festeggia San Francesco, che è il patrono d’Italia e santo protettore degli animali. Francesco d’Assisi, secondo la leggenda, sapeva parlare con gli animali, tanto da essere raffigurato in numerosi dipinti in loro compagnia.

Una tradizione vuole che proprio in occasione dei festeggiamenti per San Francesco vengano benedetti gli animali, cosa che avviene anche a Padula dove è presente un magnifico convento dedicato al santo e dove i festeggiamenti sono particolarmente sentiti da tutta la popolazione. Ogni anno una parte della celebrazione prevede la benedizione di animali sia domestici che da fattoria. La tradizione, volta a mantenere un rapporto armonioso tra uomo e natura, è stata portata avanti anche quest’anno grazie alla devozione di Fra Marco Della Rocca e Fra Emilio Cafaro.